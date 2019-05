Chatelle sur le retour de Kompany : « J’aurais préféré qu’on nous l’annonce uniquement en tant que joueur »

L’annonce du retour de Vincent Kompany au Sporting d’Anderlecht a bousculé l’actualité sportive ce dimanche. Les réactions enthousiastes à ce gros coup de la part des Mauves ont cependant rapidement fait place aux interrogations quant au rôle exact du Diable rouge, appelé à porter la double casquette d’entraîneur-joueur.

« C’est une superbe nouvelle pour notre championnat, on ne peut que rêver que des anciens joueurs de ce niveau mais encore en pleine force de l’âge reviennent en Pro League. On était en admiration devant l’Ajax qui savait faire revenir des joueurs comme Blind ou autres. Voir un Diable rouge qui revient, c’est super », nous explique Thomas Chatelle.

Le consultant de Proximus ne peut toutefois s’empêcher de mettre en évidence les problèmes que cette situation floue peut engendrer. « Il faudra effectivement discuter du rôle. D’un côté c’est surprenant mais de l’autre pas tellement quand on connaît le mode de fonctionnement de Marc Coucke et de Michael Verschueren depuis qu’ils ont repris Anderlecht. Cette situation me fait penser au cas Zetterberg. On l’a fait arriver en grande pompe et après on se demandait quel était son rôle exact et s’il n’était pas assis entre deux chaises. C’est un peu le flou. »

« Trop de personnes qui décident, ce n'est pas bon »

« J’ai toujours dit qu’il fallait de la clarté dans cet organigramme et on ne peut pas dire que cela en amène davantage », insiste Chatelle. « Dans le sport il faut de la clarté. Trop de personnes qui décident, ce n’est pas bon. Ici, on ajoute encore une personne, et quelle personne ! Elle doit évidemment jouer un rôle central. J’aurais préféré qu’on nous l’annonce uniquement comme joueur et puis éventuellement dans un autre rôle après sa carrière. »

Chatelle s’attend aussi à ce que l’on communique rapidement sur l’avenir de Kompany en équipe nationale. « Ça me paraît compliqué d’avoir quelqu’un avec une casquette d’entraîneur en équipe nationale. Il faudra rapidement clarifier les choses. »

Enfin, le consultant de Proximus espère que ce retour donnera des envies à d’autres Diables rouges. « C’est un challenge génial pour Kompany, ça doit être très excitant. Pour notre football, c’est quelque chose de rêvé. J’espère que ça donnera des idées à d’autres joueurs de ce type dans quelques années. Ce serait une énorme plus-value pour la Pro League. »