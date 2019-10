Charleroi - Anderlecht : le duel des Sporting (direct commenté 20h30)

Avec quatre points sur les cinq derniers matches, une seule victoire depuis le début de saison, Anderlecht doit absolument relever la tête ce vendredi soir. Alors qu'ils végètent à une indigne 13e place au classement, les Mauves se déplacent à Charleroi pour un duel entre Sporting qui pourrait valoir le détour. En marge de la rencontre, la direction bruxelloise a décidé d'évincer Frank Arnesen et de le remplacer par l'ancien de la maison mauve et blanche, Franky Vercauteren.

Même s'il ne sera pas encore sur le banc bruxellois vendredi, la présence du coach, double champion avec les Mauves en 2006 et 2007, sera-t-elle suffisante pour insuffler un nouvel élan à cette jeune équipe qui patine ? Une chose est sûre, les Carolos qui alternent entre le chaud et le froid depuis le début de saison, voudront réaliser un second "coup" consécutif après le bon match nul glané le weekend dernier à Sclessin. Le match sera bien évidemment à suivre en direct commenté sur notre site ainsi qu'en radio sur vivacite.be