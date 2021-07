Benito Raman, itinéraire d’une tête brûlée, des chants homophobes en Pro League au statut de chouchou en Bundesliga

Jeudi soir, alors que la plupart des fans de football profitaient d’une rare semaine de transition bien méritée, Anderlecht a annoncé, à la surprise générale, la signature de Benito Raman pour trois ans. Une arrivée, qui risque de faire du bien aux Mauves, mais qui signifie aussi le retour en Belgique de l’éphémère Diable rouge, qui a connu des hauts… et surtout des bas dans notre royaume en début de carrière. Portrait. Dans le jargon, Benito Raman est ce qu’on appelle une tête brûlée. Un petit gars pressé d’atteindre les sommets, quitte à parfois en faire trop. Un joueur, au talent brut manifeste, mais qui aurait peut-être parfois dû faire profil bas au lieu de pavaner de façon trop ostentatoire. Ses débuts, Raman les fait avec Gand en 2011. En toute logique d’ailleurs. Lui, l’enfant du coin, qui habite à quelques jets de pierre du stade et qui respire buffalo depuis qu’il crapahute en couches-culottes. À 16 ans seulement, il passe professionnel et défraie la chronique pour sa précocité et un talent brut qui dégouline de son pied droit. "C’est la première fois que le club mettait un jeune de 16 ans sous contrat. Mais cela ne lui est pas monté à la tête car il prend toujours les choses comme elles viennent. J’étais un fan de son culot. Un vrai gantois qui avait même été ramasseur de balle" confiait au Soir, Manu Ferrera, entraîneur adjoint à l’époque. Malheureusement pour lui, l’histoire d’amour entre Benito et son amour de jeunesse tourne court. Le jeune Raman a encore du lait derrière les oreilles et ne parvient pas à se frayer un chemin dans l’équipe-type. Il est successivement prêté au Beerschot (2013) et à Courtrai (2013-2014) sans que ses passages ne restent dans les annales. Sa technique balle au pied, sa vista et sa vivacité sont, certes, indubitables mais Raman pêche à la finition (10 buts en 44 matches). De retour chez ses Buffalos et trop souvent considéré comme un joker en sortie de banc, il ne parvient pas non plus à y faire son trou.

"Le chant des signes" qui sonne le glas de ses espoirs en Belgique

Benito Raman lors d'une interview. © Belga Et tout doucement, son caractère haut en couleurs commence à lui jouer des tours. Parce que depuis le début de sa carrière, Benito Raman cultive fièrement cette image de bad-boy un tantinet rebelle et surtout volontairement cash. En 2015, alors qu’il tente de s’engouffrer dans la minuscule brèche que lui octroie Gand en lui donnant (enfin) un vrai rôle, Raman est surpris en train de jouer au snooker à minuit la veille d’un match contre Westerlo. Sa prestation apocalyptique du lendemain laisse des traces, sa réaction, un brin immature encore davantage. "Oui je ne me couche pas tôt et j’aime profiter de la vie. Mais tant que je suis présent à tous les entraînements et que je preste en match comme il se doit, peut-on me reprocher quelque chose." Quelques mois plus tard, rebelote. Après une victoire contre Courtrai, Raman saisit le micro du club et entonne un chant homophobe avec les supporters. Euphorique, il se rend compte de son erreur bien trop tard. "C’est quand Bernd Thijs est venu me demander si je n’étais pas fou que j’ai compris la grandeur de ma bêtise" commentera-t-il à Standard Magazine avec le recul. Fustigé par sa propre direction, pointé du doigt par les supporters adverses et même critiqué par son propre clan, Raman sait qu’un point de non-retour a été franchi. Pour une fois, le bad-boy effronté qu’il est s’est pris les pieds dans le tapis. Et même s’il est prêté à Saint-Trond dans la foulée et qu’il pense trouver refuge au Standard en 2016, on sent que quelque chose est cassé. Aussi talentueux soit-il, Raman sera toujours perçu comme ce gamin immature, qui, un soir de décembre, est allé bien trop loin.

Direction la Bundesliga pour se redorer la pilule

Benito Raman chez les Diables rouges. © Belga La queue entre les jambes, Raman décide donc de larguer les amarres pour laisser ses vieux démons belges derrière lui. "Un nouveau club pour une nouvelle vie" se dit-il sans doute alors. Exit le haut de tableau belge, direction la D2 allemande et le Fortuna Düsseldorf. En Allemagne, il profite d’une réputation à parfaire pour mûrir et rentrer dans le rang. Après plusieurs saisons frustrantes à osciller tel un pendule entre le terrain et le banc de touche, c’est balle au pied qu’il veut prouver sa valeur. Et ça marche. D’abord prêté, il est finalement vendu à Düsseldorf, avec qui il enchaîne les bonnes prestations (10 buts, 3 assists en 28 matches cette saison-là). Promu en Bundesliga, ce Raman ultra-déroutant et tellement à l’aise balle au pied, tape dans l’oeil de Schalke, ancien taulier de Bundesliga, qui navigue en eaux troubles depuis quelques saisons. Toujours précieux mais jamais indispensable en Pro League, Raman trouve enfin sa place dans ce besogneux championnat allemand. Et si son transfert vers Gelsenkirchen est onéreux (6,5 millions d’euros) ses débuts sont convaincants (4 buts, 4 assists en 25 matches et une vraie importance dans le jeu) et lui permettent de s’ériger comme le chouchou des supporters du club et même d’être sélectionné par Roberto Martinez chez les Diables. Qui l’eut cru ? Malheureusement pour lui, la saison suivante est moins prolifique. Dans une équipe de Schalke qui coule complètement et qui creuse sa tombe au gré des rencontres, Raman ne surnage pas Ses statistiques sont faméliques (2 buts, 0 passes dé) et il se retrouve à nouveau dans ce costume de subersub qu’il abhorre par-dessus tout. Quand la relégation de Schalke en D2 est finalement actée, Raman n’y va pas par quatre chemins. "Je veux quitter le club" annonce-t-il sans détour à sa direction. Courtisé par le Beerschot, il signe finalement à Anderlecht et confirme la vague de départs chez des Königsblauen complètement dépouillés (21 joueurs partis !). A 26 ans, et après un séjour en Bundesliga qui lui aura permis de grandir en tant que joueur et surtout en tant qu’homme, Raman fait donc son grand retour en Belgique. Là où tout avait commencé mais aussi là où tout s’était arrêté net. Parviendra-t-il à balayer d’un coup de crampon ses vieux démons pour enfin se frayer une place au soleil ?