Après six mois mitigés à Copenhague, Mustapha Bundu fait son retour à Anderlecht

Mais qui veut de Mustapha Bundu ? Jeté au placard à Anderlecht après plusieurs prestations en demi-teinte fin 2020, l’ailier avait été prêté au FC Copenhague lors du dernier mercato hivernal. L’occasion était belle de se racheter et de prouver sa valeur, lui qui avait quand même coûté plus de 2,5 millions d’euros aux Mauves.

Malheureusement pour lui, le refrain a été le même au Danemark, Bundu ne parvenant pas à trouver son rythme. Résultat, le bilan comptable est famélique : 0 but et 2 assists en 9 matches. Logiquement, la direction danoise n’a pas voulu poursuivre l’aventure et n’a donc pas levé l’option.

Conséquence, Bundu va revenir à Neerpede par la toute petite porte cet été. Va-t-il être conservé et réintégré au noyau bruxellois ? Rien n’est moins sûr.