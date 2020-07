Antoine Colassin prolonge jusqu'en 2025 à Anderlecht

Antoine Colassin, 19 ans, s'est engagé pour les cinq prochaines saisons à Anderlecht, ont fait savoir les Mauves dimanche. Le jeune attaquant avait marqué les esprits la saison dernière en inscrivant un but contre le Club de Bruges lors de ses débuts avec l'équipe première bruxelloise.

Formé au RSCA, Colassin est également passé par les différentes équipes nationales belges d'âge (U15, U16, U17 et U19).

"Antoine Colassin n'est pas que talentueux, il a aussi soif d'apprendre", a déclaré Peter Verbeke, directeur sportif du RSCA. "La façon dont il a évolué de la position de milieu de terrain infiltreur à celle d’avant-centre est évocatrice de son excellente mentalité. Antoine a assurément encore une grande marge de progression et c'est à notre staff de le faire progresser chaque jour. Cette prolongation de contrat est une nouvelle confirmation de notre excellente formation de jeune."

Antoine Colassin est aussi très satisfait de cette nouvelle étape : “Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour accepter cette prolongation du contrat. Le RSC Anderlecht n'est pas seulement le club de mon cœur, il me donne tous les moyens sur et hors du terrain pour construire encore plus avant ma carrière. Je tiens à remercier mes parents et ma sœur pour tout leur soutien ces dernières années. Ils ont également pris une très grande part dans ce que j'ai accompli à ce jour.”