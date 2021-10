Anderlecht : Vandenhaute a un plan pour sauver le Sporting, 42 millions d’euros devraient être injectés

Le Sporting d’Anderlecht était embourbé dans des soucis financiers, il semblerait que le président Wouter Vandenhaute ait trouvé la solution pour sauver le club bruxellois. Selon nos confrères de la presse écrite, l’actuel président des Mauves a mis sur la table un plan financier afin d’injecter 42 millions d’euros dans le club.

Dans le plan qui est sur la table, l’actionnaire principal Marc Coucke annulera 33 millions d'euros de dettes que le club avait à son égard et reconvertira 18 millions de dettes en capital. Les nouveaux investissements proviendront, entre autres, du président Wouter Vandenhaute et du directeur des investissements Geert Duyck, managing partner de CVC Capital Belgium. Vandenhaute et Duyck le feront par le biais de la société commune "Mauvavie". Ensemble, ils mettraient 24 millions d’euros sur la table et détiendraient alors plus de 25 % des actions du club.

Steven Buyse, un autre haut responsable de CVC, investira également. Les actionnaires principaux, Marc Coucke et Joris Ide, et les actionnaires dits "B", dont Michael Verschueren, Etienne Davignon et la famille Beerlandt, apporteront également des capitaux frais pour porter le total à 42 millions d'euros. La position des actionnaires B est de nouveau affaiblie par l’augmentation de capital.

Un accord est attendu avant la fin de l’année. Les actionnaires mènent actuellement des négociations constructives, et l’assemblée générale des Mauves et Blancs doit encore approuver le plan. Celui-ci ne prévoit pas de place pour le CEO Jos Donvil qui quitte son poste.