Anderlecht : "Trust the Process", "In Youth we Trust", vraiment ?

FC Bruges - Anderlecht: le résumé - Pro League - 8e journée - 04/10/2020 Le Club de Bruges s'est facilement imposé face au Sporting d'Anderlecht (3-0) ce dimanche lors du Topper au programme de la huitième journée de Pro League. Devant 9000 de leurs supporters, les Blauw & Zwart ont pu compter sur les buts de Krepin Diatta (23' 1-0), de Hans Vanaken, sur penalty (48' 2-0), et de Ruud Vormer, sur coup franc dans les arrêts de jeu (94' 3-0), pour s'isoler provisoirement à la deuxième place de la Pro League (18/24), à une longueur de Charleroi (19/21), qui accueillera le Standard (14/21) plus tard dans la journée. Quant aux hommes de Vincent Kompany (13/24), dont il s'agit de la première défaite de la saison, ils rétrogradent à la septième place du classement derrière, notamment, l'Antwerp et OHL (14/24). La trêve internationale et la fin du mercato devraient faire du bien aux Bruxellois, qui en profiteront notamment pour panser leurs plaies (Hendrik Van Crombrugge est sorti blessé), alors que les hommes de Philippe Clément sont eux freinés dans leur élan après cinq victoires consécutives... et avant de se rendre à Sclessin pour affronter le Standard le 17 octobre prochain.