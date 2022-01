Alors que le Covid infiltre patiemment un à un les rangs des équipes de Pro League, deux clubs résistent à l’envahisseur : Anderlecht et le Standard. Meilleurs ennemis historiques, Bruxellois et Liégeois se retrouvent ce dimanche pour un Clasico... on ne peut plus déséquilibré.

D’un côté, Anderlecht, en pleine bourre, qui grimpe un à un les échelons du classement, se retrouvant à une 3e place presque inespérée il y a quelques semaines. Invaincus depuis début novembre, les Mauves restent sur 7 matches sans défaite et sur un excellent bilan de 16 points sur 18. Revigorés grâce un orchestre collectif qui se met (enfin) à jouer ensemble, les hommes de Kompany se mettent subitement à rêver grand, eux qui sont fermement accrochés à leur place en PO1.

Mais pour cela, il va falloir venir à bout du Standard ce dimanche à domicile. Des Rouches qui pansent péniblement leurs plaies, végètent en fond de classement (15e) et qui, pour ne rien arranger, paraissent plus déplumés que jamais au moment d’affronter le rival honni : le nouveau transfuge Joachim Van Damme a le Covid, Merveille Bokadi est suspendu alors que Selim Amallah, Collins Fai, Moussa Sissako, Hamza Rafia et Abdoul Tapsoba sont à la CAN.

Bref, sur papier ce Clasico paraît plus déséquilibré que jamais. Attention cependant au sursaut d’orgueil des Liégeois qui aiment marquer le coup lors des grands matches. Notons qu’au match aller, les Mauves s’étaient imposés 0-1 à Sclessin grâce à un but de Lior Refaelov.

Début des hostilités (à huis clos) dès 18h30 en direct commenté mais aussi en direct audio ici.