Anderlecht partage en amical contre l'OFI Crète malgré un but de sa jeune pépite Chris Lokesa

Alors que l'équipe-type d'Anderlecht affronte l'Ajax ce vendredi soir lors d'un prestigieux match amical, le reste du noyau a eu l'occasion de se faire les dents en début d'après-midi contre la modeste équipe grecque OFI Crète, avant-dernière du défunt championnat.

Avec leur équipe B, les Mauves ont donc été accrochés, 1-1. Le seul but de la rencontre côté bruxellois est signé Chris Lokesa. Lancé en profondeur par un long ballon de Lissens, le jeune bruxellois s'est montré plus prompt que la défense grecque pour planter le premier but du match.

Placardé comme le nouveau Sambi Lokonga, le médian bruxellois, que le Sporting avait chipé à Genk l'été dernier, s'est donc déjà mis en évidence. On rappelle qu'il est né en 2004...

La compo d'Anderlecht : Verbruggen - Mychailichenko - Bundu - Cobbaut - Lokesa - Dauda - S. Dewaele - A. Colassin - K. Arnstad - Bouchouari