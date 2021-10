Malgré un premier quart d’heure mal géré, deux buts de retard et une fin de match en infériorité numérique, le Sporting d’Anderlecht est parvenu à arracher un point sur sa pelouse face à Oud-Heverlee Louvain. Les Mauves – qui ont égalisé à la 94e minute – auraient pu sortir battus dans les derniers instants de la rencontre mais Hendrik Van Crombrugge est venu les sauver en stoppant un penalty.

On pourrait donc croire Vincent Kompany soulagé après le déroulement de la rencontre. Pourtant le coach anderlechtois s’est montré plutôt amer au micro d’Eleven Sports après le match. "A la maison, c’est toujours deux points perdus pour Anderlecht. Les joueurs ont tout donné… c’est le football", a commenté un Kompany aigri.

L’ancien Diable rouge avait manifestement du mal à digérer les approximations défensives des siens et l’exclusion de Murillo, des taches qui ont gâché une bonne prestation anderlechtoise. "On a été très très bon avec le ballon et dans notre travail pour le récupérer. Collectivement à 11, on a bien joué au ballon mais défensivement on n’a pas fait ce qu’on devait faire en première mi-temps. On s’est fait punir rapidement pour cela. Nous étions assez complets en début de deuxième mi-temps et puis nous avons pris un carton rouge. Cela change tout le match. Le carton rouge est bien sûr inacceptable.

Les 5-10 dernières minutes, c’est ce qui se passe généralement dans le football. C’était décousu. On essayait, les autres pouvaient être dangereux. Pour finir, on a été récompensés mais on s’est mis nous-mêmes dans cette situation-là."

Kompany a finalement souhaité que son équipe gomme progressivement ces défauts. "L’équipe a un potentiel. Elle montre dans beaucoup de phases de jeu qu’elle va beaucoup progresser. Mais il faut encore resserrer le tout et montrer que dans chaque phase de jeu on est concentré et à notre meilleur niveau."