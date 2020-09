Anderlecht offre un premier contrat professionnel aux jumeaux Agyei

Le RSC Anderlecht a offert un premier contrat professionnel aux jumeaux Enock et Ebenezer Agyei, a annoncé le club bruxellois ce mercredi. Les deux frères ont été découverts par Anderlecht en 2015 alors qu’ils avaient 10 ans et ont été convaincus par Jean Kindermans et son équipe de rejoindre le centre de formation à Neerpede.

"Au sein de leur nouvel environnement, Enock et Ebenezer se sont vite sentis comme des poissons dans l’eau. Enock en tant que meneur de jeu et ailier gaucher, qui peut évoluer sur les deux flancs. Ebenezer en tant que rapide et solide arrière-droit. Alors qu’il était encore seulement U15, Enock a été élu meilleur joueur d’un solide tournoi U18 qui fut organisé à Milan. Il a donc été très assidûment courtisé par un certain nombre de clubs européens de tout premier plan", a précisé le RSCA dans son communiqué.

"Les deux joueurs internationaux, leur grand frère et leur famille ont cependant décidé de maintenir la confiance qu’ils avaient placée, il y a cinq ans, en notre formation. Ils ont donc signé un contrat de trois années, la durée maximale autorisée. Cette saison, Enock figure déjà dans l’équipe des U21 dirigée par Craig Bellamy où il pourra démontrer toute l’étendue de son talent. Eben fera quant à lui partie du noyau U16, mais il espère évidemment vite pouvoir marcher sur les traces de son frère."

Les deux frères porteront cependant le nom de 'Boateng' sur leur maillot en hommage à leur maman décédée l’année dernière.