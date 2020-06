Anderlecht ne va pas prolonger le prêt de Marko Pjaca

L’aventure de Marko Pjaca à Anderlecht n’aura duré que six mois. Le Croate ne restera pas à Neerpede l’année prochaine, rapporte Het Laatste Nieuws dimanche. Le club bruxellois a prévenu la Juventus qu’il ne comptait pas prolonger le prêt de l’attaquant croate, une option incluse dans son contrat.

Il faut dire que l’attaquant de 25 ans n’a pas vraiment eu l’opportunité de s’illustrer sous le maillot des Mauves. Arrivé fin janvier, il a joué quatre des six matches disputés par Anderlecht entre le moment de son arrivée et l’interruption du championnat. Titularisé seulement deux fois et rarement convaincant, il a accumulé 160 minutes de jeu et marqué un but lors de la victoire 6-1 d'Anderlecht contre Eupen.

Victime d’une rupture des ligaments croisés qui l’a tenu loin des terrains pendant de longs mois en 2019, Pjaca va probablement devoir se dénicher une nouvelle équipe. La Juventus ne compte plus vraiment sur lui. Elle pourrait le prêter (comme elle l’a déjà fait à Schalke, à la Fiorentina et à Anderlecht) ou le vendre.

Finaliste du Mondial 2018, Pjaca intéresse plusieurs équipes dont Benevento, proche d’une ascension en Serie A.