Anderlecht ne lève pas l'option d'achat de Majeed Ashimeru... mais souhaiterait le garder

Alors que le monde du football a entamé une courte phase d'hibernation bien méritée, tous les clubs de Pro League s'affairent en coulisses pour peaufiner leur effectif. C'est notamment le cas du côté d'Anderlecht où les Mauves doivent jongler avec un noyau surnuméraire, constitué de joueurs de retours de prêt et d'autres qui n'ont tout simplement pas donné satisfaction.

Parmi les joueurs qui ont d'ores et déjà reçu leur bon de sortie de la part de la direction bruxelloise, on pointera deux noms : Abdoulay Diaby et Paul Mukairu. Le Sporting a en effet décidé de ne pas lever l'option d'achat qui entourait leurs contrats.

►►► À lire aussi : Roger Vanden Stock inquiet pour Anderlecht, il craint "la faillite" de son Sporting

Une option d'achat qui ne devrait d'ailleurs pas être levée pour un autre joueur, en l'occurrence Majeed Ashimeru. Même si le vivace ailier ghanéen a convaincu, par trop rares moments, la somme (2.5 millions) serait jugée trop élevée pour un Sporting qui compte toujours ses sous.

Résultat, Anderlecht aura entamé les pourparlers avec le club d'origine d'Ashimeru, le Red Bull Salzbourg, pour éventuellement négocier un achat du joueur. Selon HLN, le club autrichien ne serait pas contre et les pourparlers auraient déjà été entamés. Reste à voir si les deux écuries parviendront à un accord.