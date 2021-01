Anderlecht : Mohammed Dauda prolonge jusqu'en 2023

Kompany dernier défenseur Soulier d’Or : "J'étais un peu plus qu'un défenseur""J'étais un... Le très prisé Soulier d’Or sera décerné ce mercredi soir pour récompenser le meilleur joueur de 2020 dans notre compétition. Un prix qui va une nouvelle fois échapper aux défenseurs. Alors que Refaelov, Holzhauser, Mignolet, Onuachu et De Ketelaere sont encore en course pour remporter cette récompense, le seul défenseur réellement en lice Clinton Mata n’est que 7e. Vincent Kompany restera donc une année de plus le dernier défenseur à avoir été sacré. C’était en 2004. Désormais coach d’Anderlecht, l’ancien capitaine des Diables rouges estime qu’il est très difficile de se distinguer pour ce prix quand on est défenseur. Il l’a expliqué mercredi en conférence de presse.