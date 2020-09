Anderlecht : Michel Vlap, testé positif au coronavirus, absent contre le Cercle de Bruges

Un absent de plus du côté d'Anderlecht ce dimanche. Alors qu'Elias Cobbaut sera sur la touche pour plusieurs mois, touché à la cheville, Michel Vlap a lui été testé positif au coronavirus. Comme le veut le règlement, le longiligne médian batave devra observer une quarantaine d'une semaine et devra donc faire l'impasse sur le match face au Cercle, ce dimanche. Il avait déjà raté deux rencontres du Sporting après une légère blessure contractée contre Saint-Trond. A voir qui Vincent Kompany et le staff anderlechtois aligneront pour le remplacer.