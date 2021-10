Anderlecht - Le "cinquantenaire" Vincent Kompany fait le bilan : "La pire période de l'histoire du club"

Alors qu'Anderlecht reste sur quatre partages consécutifs et pointe à la 8e place, à trois points des PO1, les Mauves ont une occasion en or de retrouver le chemin de la victoire puisqu'ils accueillent le Beerschot, décevante lanterne rouge (2 points en 11 matches) à domicile dimanche. En marge de ce duel, le coach du Sporting, Vincent Kompany, qui fête son 50e match à la tête des Mauves ce weekend, s'est exprimé en conférence de presse.

Questionné sur ces 50 rencontres en tant que T1, l'ancien Diable rouge a habilement botté en touche : "Ce n'est pas le moment de faire le bilan" a-t-il entamé, avant de finalement s'épancher davantage sur le sujet. "Il ne faut pas oublier que c'est mon 50e match dans la période la plus difficile de l'histoire du club. Par rapport à ce à quoi Anderlecht est habitué, ces 50 matches sont insuffisants. Mais il faut remettre en contexte, analyser la situation et les joueurs. L'année dernière, on avait l'équipe la plus jeune du championnat, il a fallu remplir les caisses et vendre nos meilleurs jeunes. On est dans une période de transition. Donc le bilan aurait été différent si j'avais été entraîneur de l'équipe d'Anderlecht dans laquelle j'ai débuté à l'époque" a-t-il expliqué.

Vincent Kompany s'est donc aussi exprimé au sujet du match face au Beerschot. L'occasion idéale pour les Mauves d'oublier le non-match contre Saint-Trond et d'enrayer cette spirale de quatre matches sans victoire : "C'est le bon moment pour mettre de l'intensité. La situation de l'adversaire m'importe peu. On veut mettre du tempo. Je ne pense pas qu'on va sous-estimer l'adversaire. On a faim. Le Beerschot va mal ? Oui, mais je me focalise juste sur Anderlecht. Une saison n'est pas l'autre, parfois ça fluctue beaucoup. Un mauvais début ne signifie pas forcément une mauvaise saison."