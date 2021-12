Anderlecht - Kouamé : "On veut juste entrer dans le top 4... pour ensuite jouer le titre"

Christian Kouamé n'a pas marqué mais a une nouvelle fois été convaincant lundi soir lors du large succès d'Anderlecht 0-7 contre le Beerschot. L'attaquant ivoirien, qui disputait son dernier match avant de partir avec sa sélection pour la CAN 2021, a répondu le sourire aux lèvres aux interviews d'après-match.

"Il fallait entrer directement dans le match. C'est ce qu'il faut faire dans ce genre de rencontres. Et nous l'avons fait. On a directement marqué trois buts et on s'est mis en sécurité. En rentrant dans les vestiaires, on s'est dit qu'il ne fallait pas baisser les bras et continuer comme cela", a-t-il expliqué au micro d'Eleven Sports.

S'il admet avoir un petit pincement au coeur à l'idée de quitter ses équipiers pendant quelques semaines, Kouamé pense avant tout aux objectifs du Sporting d'Anderlecht. Sur le très court terme mais également avec la fin de saison dans le viseur.

"Notre objectif c'est d'arriver dans le Top 4. D'autres équipes avaient laissé des points et nous on ne pouvait pas se le permettre. On affronte notre championnat match par match. On ne peut pas regarder ce que font Bruges ou l'Union Saint-Gilloise. Notre objectif, c'est d'être dans le top 4 pour jouer les playoffs et jouer le titre de champion. C'est l'objectif du club", a affirmé l'Ivoirien sans froncement de sourcils après s'être "éclaté" sur la pelouse avec ses équipiers.

Venu le rejoindre à l'interview, Benito Raman s'est réjoui de son rendement en sortant du banc. "Quand je suis sur le banc et je rentre, je fais mon boulot", a déclaré l'attaquant anderlechtois, auteur de 3 buts et 2 assists lors des 4 dernières rencontres qu'il a entamées sur le banc. Un rendement qu'il espère entretenir en étant titularisé dès les prochains matches.