Anderlecht - FC Bruges : 3 raisons pour lesquelles les Mauves ne peuvent pas rater ce Topper

Courtrai - FC Bruges : le résumé - Pro League : 32e journée - 03/04/2021 Le FC Bruges voulait renouer avec la victoire après sa défaite face à l’Antwerp, juste avant la trêve internationale (0-2). Et ça commence plutôt mal pour les Brugeois. Courtai montre les dents. A la 13e minute, Selemani bien lancé dans l’axe est à deux doigts d’ouvrir le score. Mais Simon Mignolet sort un double réflexe incroyable, qui confirme qu’il est de loin le meilleur portier en Proleague. Au quart d’heure la pression courtraisienne se transforme en but. Mais la réalisation de Derijck est annulée par le VAR. Trois joueurs du KV étaient hors-jeu. Trois minutes plus tard c’est Gano qui donne l’avance aux rouges et blancs… Le VAR intervient à nouveau mais cette fois-ci pas question de hors-jeu, c’est donc 1-0. Une avance de courte durée pour les hommes de Luka Elsner. A la 18e coup de coin pour les Brugeois. Sobol est à l’affut, une demie volée à l’entrée du grand rectangle. C’est un but partout. Après un premier acte plaisant, le début du deuxième acte est plus brouillon, les occasions sont rares. Les premières escarmouches tombent à l’heure de jeu. Des actions de part et d’autre mais pas d’actions franches. Il faut attendre la 70e pour voir un tir de Mats Rits bien dévié par Marko Ilic le portier de Courtrai. A un quart d’heure de la fin Timothy Derijck pousse Eduard Sobol du bras, dans le grand rectangle. L’arbitre siffle penalty, le VAR confirme la décision. Hans Vanaken transforme le penalty, les Brugeois prennent les commandes et contrôlent la fin du match. Simon Mignolet sauve les siens dans les arrêts de jeu, il s'interpose à merveille sur un frappe puissante de Julien De Sart. Les hommes de Philippe Clément, comptent 73 points, c’est quasi 20 de plus que leur dauphin anversois (54 unités). Bruges se déplacera à Anderlecht la semaine prochaine, et jouera son dernier match de la phase classique, à domicile face à Mouscron.