Anderlecht domine le Beerschot (4-2) et revient à 3 points de Bruges

A la 22e coup franc Sergio Gomez. Le ballon passe à quelques centimètres du but de Vanhamel. Un peu avant la demi-heure c’est Raman passe à deux orteils d’ouvrir le score. La domination anderlechtoise se poursuit. Raman butte une nouvelle fois sur Vanhamel.

Le Beerschot pointe enfin le bout de son nez en début de seconde période. Le centre tir de Halaïmia inquiète Van Crombrugge qui capte le ballon en deux temps.

Le Sporting reprend ensuite les commandes de la rencontre. Une domination récompensée à la 54e. Le coup de coin, botté par Gomez, est dévié par Lawrence Shankland dans son propre but c’est 2-0. On retrouve l’attaquant anversois deux minutes plus tard pour sa deuxième réalisation de l’après-midi. Cette fois-ci l’international écossais trompe Van Crombrugge sur un beau tir croisé.

A 20 minutes du terme le Sporting se rassure enfin. Olsson rentre dans l’axe et sert Kouamé aux 16 mètres. L’attaquant ivoirien contrôle et fixe Vanhamel. C’est 3-1.

A un quart d’heure du terme Ashimeru remplace Olsonn. Il ne faut que deux minutes au joueur ghanéen pour se retrouver seul face au portier anversois et pour alourdir le score (4-1).

Mais le Beerschot ne s’avoue pas encore vaincu. A la 81e, Holzhauser talonne pour isoler Dom. Sa frappe croisée ne laisse aucune chance à Van Crombrugge. C’est 4-2. C’est aussi le score final.