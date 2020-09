Anderlecht déroule à Waasland-Beveren et enchaîne une 2e victoire d'affilée

Les hommes de Vincent Kompany se sont promenés sur la pelouse de Waasland-Beveren et s’imposent 2-4. Mais les Mauves pourront quand même regretter d’avoir encaissé si facilement deux buts. Avec cette victoire, Anderlecht prend des points importants dans la course au top 4.

Résumé de la rencontre

Trois minutes, c’est le temps qu’il faut à Trebel pour faire trembler les filets de Waasland-Beveren. Le Français, d’une jolie frappe enroulée, permet aux Mauves de bien entamer la rencontre.

Car Anderlecht est bien dans ce début de match. Doku est intenable sur son flanc et se procure quelques occasions avant de doubler la marque. Sur une action de Nmecha, Doku inscrit son 2e but de la saison. C’est 0-2 et il n’y a rien à redire tant Waasland-Beveren subit.

Pourtant, Anderlecht aurait pu encore faire mieux et inscrire encore l’un ou l’autre but. En tout fin de mi-temps, Nmecha se permet de tirer un penalty à côté. L’attaquant s’était déjà fait remarquer de la mauvaise façon en obtenant une carte jaune pour simulation plus tôt dans la rencontre.

Du coup les hommes de Vincent Kompany rentrent aux vestiaires avec deux buts d’avance.

En seconde période, Waasland-Beveren va un peu plus se montrer. Heymans à la 50e loupe l’immanquable et permet aux Mauves de garder les filets intacts.

Et alors qu’on s’attend à un but des visiteurs qui jouent plus haut et commencent à poser des soucis à Anderlecht, Yari Verschaeren se rappelle à nos bons souvenirs. Yari qui n’avait marqué depuis le 31 octobre 2019 fait 0-3.

Ce but assomme Waasland-Beveren qui va encore voir le ballon franchir la ligne de but. A la 59e, Nmecha obtient un nouveau penalty et l’attaquant se fait justice lui-même.

Avec cette victoire, Anderlecht remonte à la 3e place au général. Le seul petit bémol dans cette soirée, les deux buts encaissés (64e Sula sur une erreur de Vranjes et 88e, Heymans).