Anderlecht, convaincant face à Gand, mais potentiellement le grand perdant du week-end ?

Parfois en football, une prestation convaincante sur le terrain peut laisser un certain goût amer. Une saveur d'inachevé, mue par un résultat comptable au final...décevant. Après la rencontre face à Gand vendredi soir, les visages des joueurs anderlechtois matérialisaient ce cruel paradoxe. Fallait-il se réjouir de ce bon match face à l'une des équipes en forme de Pro League ? Ou regretter le manque de finition et ces deux points de perdus dans la course effrénée au Top 6 ? Hier, face à des Buffalos inexplicablement apathiques et sans idées, les Mauves ont réalisé leur meilleure performance footballistique de la saison, c'est indéniable. Cocktail d'engagement, de gnaque, d'abnégation et d'une volonté bien ancrée de prouver à leurs (nombreux) détracteurs que cette équipe mérite mieux qu'un fastidieux détour dans la morosité des play-offs 2 en fin de saison. Avec un peu plus de réussite et un Michel Vlap plus incisif devant Kaminski, les Mauves auraient pu (dû ?) rafler les trois points. Dans la tourmente actuelle - et désormais plus que passagère - qui habite le paquebot bruxellois, c'est déjà un bon pas en avant.

Anderlecht, convaincant face à Gand, mais paradoxalement le grand perdant du week-end ? - © Tous droits réservés Mais force est de constater que, même si Franky Vercauteren se dit aujourd'hui "très fier de son équipe", ce nouveau faux-pas comptable pourrait être celui de trop pour les Bruxellois. Le Sporting pourrait même être le grand perdant du weekend. On n'en est évidemment pas encore là, mais avec 34 points (en 25 matches), Anderlecht ne pointe qu'à la 9e place du classement. Les adversaires directs sont toujours en ligne de mire, mais tous ont l'occasion de creuser l'écart lors de cette prépondérante 25e journée. Face à un Charleroi moins fringuant qu'avant la trêve, Zulte peut prendre trois points d'avance sur Anderlecht. Même topo pour Malines, qui dispose (en plus) d'un match supplémentaire à disputer. Et Genk, sans doute le rival le plus solide des Mauves, peut, en cas d'exploit contre l'Antwerp prendre six points d'avance sur Anderlecht. A cinq matches de la fin, et alors qu'il ne reste donc plus que quinze points à décrocher, cet écart pourrait devenir impossible à résorber.

Du côté de Saint-Guidon, les récents résultats ne suffisent évidemment pas à modifier le discours parfaitement huilé et quasiment obsessionnel : les play-offs 1 restent la priorité et tant que ce sera mathématiquement possible, il faudra y croire. Vendredi, malgré l'avalanche de blessures et une infirmerie bruxelloise désormais sold-out, les Mauves ont surpris face à Gand. Comme si la jeune garde mauve parvenait (enfin) à se sublimer quand la majorité n'y croit plus. Les Bruxellois vont-ils réaliser un exploit quasi sans précédent après une saison tumultueuse ? Une chose est sûre, la chimère d'une qualification pour le Top 6 passera par un bon résultat le weekend prochain...contre Malines. Un KV, juste devant Anderlecht au classement, tiens tiens...