Requinqués mentalement par sa victoire face à Mouscron en semaine, Anderlecht voudra poursuivre sur cette lancée en engrangeant trois points prépondérants en Pro League. Pour ce faire, les Mauves, qui restent sur une piètre défaite contre Ostende, devront venir à bout d'une équipe de Charleroi en pleine bourre. Bien en place, en confiance, les Carolos se sont sereinement qualifiés pour les quarts en coupe (victoire 1-0 contre Gand) et restent sur un bilan qui se conjugue au presque parfait en Pro League : 19 points sur 21.

Défi qui ne sera donc pas de tout repos pour Anderlecht, surtout qu'il marque le début d'un parcours du combattant pour des Mauves qui affronteront tous les "gros" de Pro League ces prochaines semaines. En cas de victoire, les Mauves pourraient poursuivre leur instable remontée au classement et lentement toquer à la porte d'un Top 6 espéré. En cas de défaite la mission "play-offs 1" s'annoncera encore plus compliquée. Du côté de Charleroi, outre l'aspect prestigieux d'une victoire sur la pelouse du rival, les trois points permettraient de conforter sa place parmi les équipes du Top. La rencontre débutera dès 18h et sera à suivre en direct commenté sur notre site web et en audio sur vivacité.be