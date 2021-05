Anderlecht – Antwerp : Les Mauves arrachent un partage sur le fil (2-2)

Anderlecht et l’Antwerp se sont quittés dos à dos après une deuxième mi-temps complètement folle. Mbokani a marqué 4 fois, deux de ses buts ont été annulés par le VAR, les Mauves ont recollé au score à la 96e minute.

Anderlecht et l’Antwerp doivent gagner, pour rester au contact de Genk, qui s’est brillamment imposé 3-0 face à des pâles Brugeois ce vendredi. Les Bruxellois et les Anversois, qui comptent 31 points, sont à 4 longueurs des Limbourgeois, et à 9 longueurs des Blauw en Zwart.

Vincent Kompany a décidé de réitérer sa confiance en Bart Verbruggen. Devant Bruun Larsen débute la rencontre. Du côté de l’Antwerp on notera l’absence annoncée de Lior Refaelov. Le milieu offensif israélien, qui a signé au Sporting, a été invité à terminer la saison dans les tribunes du Great Old.

Les Mauves dominent le premier quart d’heure mais sans véritablement se créer de grosses occasions. La première action dangereuse est anversoise. Miyoshi récupère le cuir à l’entrée du grand rectangle. Sa frappe puissante passe au-dessus du but du jeune Bart Verbruggen.

La première action dangereuse des Bruxellois tombe à la 24e. Lokonga sert parfaitement Ait El Hadj. Sa frappe enroulée des 25 mètres passe au-dessus de la cage de Butez. Les Mauves retentent le coup 2 minutes plus tard. Mykhailichneko envoi une pêche des 25 mètres qui s’envole dans les tribunes.

A la demi-heure de jeu on reste sur 4 tirs mais aucun cadré. Les plus belles occasions de la première mi-temps sont anversoises. A la 40e, Jordan Lukaku entre dans le grand rectangle et décoche une frappe puissante qui n’est pas cadrée. Juste avant la pause, Miyoshi tente un crochet mais s’écroule dans un duel épaule contre épaule avec Murillo. L’abritre ne bronche pas c’est 0-0 au retour dans les vestiaires.