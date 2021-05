Au bout du suspense et après 90 minutes passionnantes, Anderlecht a partagé l'enjeu dimanche contre le Club de Bruges (2-2). Un partage face au leader incontesté qui prouve que, semaine après semaine, ce baby Anderlecht mûrit et commence à pouvoir rivaliser avec les gros du championnat. Invaincus depuis cinq matches en championnat, leur plus belle série de la saison, les Mauves veulent évidemment poursuivre sur leur lancée pour effleurer du doigt leur nouvel objectif de la saison : la 2e place.

Pour ce faire, ils devront venir à bout de l'Antwerp, qu'ils ont battus deux fois en saison régulière (1-0, 1-4). Mais on imagine, que l'odeur du souffre et de ces matches au couperet des play-offs suffiront à galvaniser ces roublards d'Anversois, d'autant plus qu'ils se sont inclinés en toute fin de match contre Genk. Notons que ceux-ci seront affaiblis par les absences de quatre joueurs positifs au coronavirus : Didier Lamkel Ze, Dylan Batubinsika, Frank Boya et Felipe Avenatti.

Même si cette même équipe de Genk pourrait venir jouer les trouble-fêtes, le gagnant de ce duel entre Anderlecht et l'Antwerp pourrait faire un pas crucial vers la 2e place, derrière l'ogre brugeois. Qui parviendra à prendre l'ascendant ? La jeune garde bruxelloise ou l'expérimentée armada anversoise ? Début de réponse (sans Lior Refaelov du coup...) dès 20h45 en direct commenté et en direct audio ici.