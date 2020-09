Anderlecht : 2 cas supplémentaires chez les Mauves, le déplacement à Waasland-Beveren pas mis en danger

A deux jours de la confrontation face à Waasland-Beveren, l'incertitude planait du côté d'Anderlecht. Wellenreuter, Vlap et Zulj, ainsi que deux membres du staff ayant été testés positifs au coronavirus, les Mauves marchaient sur des oeufs et étaient pendus aux résultats des autres tests. Pour rappel, un club peut demander le report d'un match si et seulement si 7 joueurs du noyau sont testés positivement au Covid 19.

Ce vendredi, Vincent Kompany, le coach des Bruxellois, a annoncé, lors d'une conférence de presse exceptionnelle, que deux cas supplémentaires avaient été détectés dans le noyau élargi : un joueur du noyau élargi, dont l'identité n'a pas été dévoilée ainsi qu'un membre du staff. Cela porte donc à 4 le nombre de joueurs anderlechtois touchés par la pandémie.

A ce stade, la rencontre face à Waasland n'est donc pas menacée. Reste à voir si d'ici samedi, d'autres cas ne surgiront pas...