Amir Murillo prolonge son contrat jusqu'en 2025

Le back droit Amir Murillo (24) a signé un nouveau contrat avec Anderlcht. Avec cette signature, il prolonge son séjour à Neerpede jusqu’en 2025. Amir, ancien joueur des New York Red Bulls est arrivé au club le 6 décembre 2019. Ce dimanche, cela fera donc un an que l’international panaméen est présent chez les mauves.

En 22 matches, il a donné 5 passes décisives et inscrit 3 buts. Et il n’a pas encore raté une seule minute de jeu cette saison.

Peter Verbeke, directeur sportif au RSCA : "Amir a tout ce qu’on peut espérer d’un fullback moderne. Il est rapide, agressif, il a de bons pieds et cherche toujours le jeu offensif. Cette prolongation s’inscrit dans notre volonté de stabiliser de plus en plus le noyau A actuel."

Anderlecht se déplace à Zulte Waregem ce soir (20h45) en ouverture de la 15e journée du championnat de Belgique.