Albert Sambi Lokonga, un baptême du feu à l'arrière-goût amer pour le buteur d'un soir

Ce dimanche, Albert Sambi Lokonga est passé par toutes les émotions avec Anderlecht dans la rencontre contre Eupen. Le jeune médian relayeur est d'abord devenu le 9e buteur bruxellois cette saison, ouvrant la marque à la 70e minute et décadenassant ainsi une rencontre assez indécise. D'une frappe somptueuse, mêlant puissance et une dévastatrice précision, Lokonga a inscrit son tout premier but avec les Mauves. Une délivrance pour un joueur au talent brut indéniable mais à qui certains, dont Vincent Kompany son entraîneur, reprochent fréquemment un manque d'audace ou d'allant offensif.

Alors qu'il semblait patauger dans un entrejeu qui semblait trop grand pour lui quelques minutes plus tôt, Lokonga s'est libéré après ce but, réussissant globalement une très bonne fin de match, emplie de hargne et... d'audace justement. Malheureusement pour lui, une bévue inattendue (et plutôt rare) de Derrick Luckassen coûtera finalement un but et deux points à Anderlecht qui concède un très frustrant partage contre les Germanophones (1-1).

Pour son 45e match avec le Sporting, Sambi Lokonga, espérait lui, rentrer aux vestiaires avec le sourire après ce premier but. Ce ne sera pas pour cette fois, puisque cette première rose en carrière gardera probablement un léger arrière-goût amer.