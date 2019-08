Accolade avec Kompany et premiers pas à Neerpede pour Chadli

Nacer Chadli a fait une première reconnaissance des lieux au centre d’entraînement d’Anderlecht à Neerpede dimanche. Le Diable rouge a visité les installations du club et s’est rencontré avec Michael Verschueren afin de s’engager pour un an, sous forme de prêt, avec les Mauves.

Comme on peut le voir dans une vidéo diffusée par le club, l’ailier de 30 ans en a profité pour poser avec sa nouvelle vareuse et fouler une première fois la pelouse anderlechtoise. L’occasion aussi de s’entretenir avec son futur équipier et coach Vincent Kompany après une accolade de bienvenue.

Le Liégeois a ensuite salué les fans des Mauves. "Salut, chers amis supporters. Je suis très content d’être ici et j’ai hâte de vous revoir", a déclaré sobrement Chadli.