0 minute de temps de jeu depuis la 1e journée : Vincent Kompany donne des nouvelles de Kilian Sardella

Le mental, cet aspect si cher à Vincent Kompany qui ne cesse de marteler à ses joueurs, semaine après semaine, que le football se joue aussi dans la tête : "Le plus important que j'essaie de transmettre à l'équipe, c'est d'être fort mentalement. Il ne faut pas sentir de différence entre une victoire et une défaite, ne pas baisser les bras. C'est quelque chose qui viendra avec le temps et les automatismes. On continue à jouer au football comme on le fait, et à un moment on sera récompensés."

Le technicien bruxellois a également été questionné sur Kilian Sardella, longtemps dans ses petits papiers et aujourd'hui abonné à la tribune (Il n'a plus disputé une minute depuis la...1e journée contre l'Union). Kompany a préféré botter en touche et mettre le doigt sur une incohérence de la Pro League : "Il y a un truc que je ne trouve pas normal dans la compétition belge, c'est qu'on ne puisse mettre que six joueurs de champ sur le banc. C'est ridicule. On peut faire cinq changements mais on n'a que six joueurs disponibles. Ce n'est pas normal. Avec un peu de réflexion, on voit directement que quelque chose ne va pas."

Kompany s'est ensuite malgré tout épanché sur le cas Sardella : "On doit pouvoir avoir un noyau de 22 joueurs. Cela aurait permis à des jeunes joueurs comme Sardella de jouer beaucoup plus. C'est un premier point. Puis il faut dire aussi que ces 5 changements sont souvent au détriment des défenseurs.

Les remplaçants sont souvent des attaquants ou des milieux de terrain. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a de la concurrence. Cela peut aller très vite. Regardez Ait El-Hadj, il était un peu emprunté en début de saison et là ça va beaucoup mieux. Ou Verschaeren...donc si ces jeunes se montrent constants dans les matches qu'ils jouent et qu'ils sont performants avec les U21, ils auront leur chance."