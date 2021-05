Wout van Aert se remet d’une appendicite, a annoncé le coureur de Jumbo-Visma samedi sur ses réseaux sociaux.

"Je me remets d’une appendicite et je dois malheureusement renoncer à la Wings for Life World Run, une course à pied (prévue dimanche, ndlr) qui permet de récolter des fonds pour la rechercher sur les lésions de la moelle épinière", a confié le coureur belge sur son compte Twitter et qui précise qu’il doit se préserver pour préparer le Tour de France et les Jeux Olympiques de Tokyo.

