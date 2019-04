Van Riel 13e et Jelle Geens 25e de la 2e manche aux Bermudes

Le Français Dorian Coninx a créé la surprise en remportant la deuxième des huit manches des World Triathlon Series, samedi à Hamilton, aux Bermudes. Pour sa première victoire sur le circuit mondial, il a devancé le quintuple champion du monde espagnol Javier Gomez, qui confirme son retour au plus haut niveau sur courte distance, et le Norvégien Gustav Iden. Les triathlètes belges Marten Van Riel et Jelle Geens se sont classés respectivement 13e et 25e.

Coninx, 25 ans, a porté son accélération finale dans les 300 derniers mètres de cette épreuve disputée sur distance olympique (1.500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied) pour boucler la course en 1h50:36, une seconde devant Gomez et Iden. Ces trois triathlètes s'étaient extirpés dans le dernier des quatre tours de course à pied d'un groupe de cinq leaders, eux-mêmes rescapés d'un peloton d'un vingtaine de concurrents arrivés ensemble au terme du vélo. Parmi eux, Marten Van Riel, 4e après la natation et très actif à vélo, mais l'Anversois n'a pu accrocher les meilleurs dans les 10 derniers kilomètres à pied, terminant 13e, en 1h51:59.

Jelle Geens, 46e à la sortie de l'eau, n'a jamais réussi à intégrer le premier peloton et a dû se contenter d'une 25e place, en 1h53:24.

Erwin Vanderplancke a été rattrapé par les leaders dans la 9e des 10 boucles à vélo et a dû quitter la course.

Au classement mondial, après la manche d'ouverture d'Abu Dhabi, le Français Vincent Luis, 4e samedi, prend la tête avec 1.523 points. Il devance l'Espagnol Fernando Alarza, 1.392 points, son compatriote Léo Bergère, 1.287 points, et le triple champion du monde espagnol en titre Mario Mola, 1.142 points.

L'épreuve féminine, avec Claire Michel comme seule représentantes belges, aura lieu plus tard dans la soirée.