Van Lierde et Deckers échouent de peu pour une 6ème victoire sur l'Ironman de Nice

En terminant sur la 3e marche du podium, Frederik Van Lierde n'a pas réussi à établir un nouveau record de victoires et s'imposer pour la sixième fois de sa carrière sur l'Ironman de Nice, dimanche dans le Sud de la France. Quelque peu racourci dans sa partie cycliste et course à pied en raison de la canicule, le triathlète belge, 40 ans, a couvert les 4 km de natation, les 152 km de vélo et les 30 km à pied en 7:27:09, à plus de 10 minutes du vainqueur sud-africain James Cunnama, victorieux en 7h16:16.

Van Lierde a nagé en 48:38, prenant la tête de la course dès le début de la journée. Il est resté leader durant toute la partie vélo, bouclée en 4h08:21, mais a connu des problèmes sur les 30 km à pied, se faisant d'abord dépasser vers le 10e kilomètre par le Français Kevin Rundstadler, qui finira 2e (7h23:43), puis par Cunnama. Van Lierde, mis en difficulté par la chaleur a parcouru les 30 km à pied en 2h23:31. Diego Van Looy a lui effectué une remontée dans la course comme à son habitude. Le Malinois, 22e après la natation, a terminé au pied du podium, à la 4e place, en 7h31:43.

Comme l'Espagnol Marcel Zamora Perez avec qui il partage le record de victoires sur la Promenade des Anglais, Van Lierde avait déjà remporté l'épreuve à cinq reprises dans le passé (en 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018)

Avant que l'épreuve ne prenne le label Ironman, et sur des distances moindres à vélo, Mark Allen était lui resté invaincu en dix courses au triathlon international de Nice de 1982 à 1991.