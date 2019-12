Van Aert verra après le championnat de Belgique s'il participe au championnat du monde

Victime d’une lourde chute le 19 juillet au Tour de France, Wout van Aert n’a pas manqué son retour à la compétition en terminant vendredi cinquième du cyclocross de Loenhout. Après ce premier cross, le coureur Jumbo-Visma prévoit l’épreuve de Gullegem (le 4 janvier) et le championnat de Belgique (le 12 janvier) à son programme, mais attend encore avant de se positionner pour le championnat de Belgique le 2 février à Dübendorf en Suisse.

"J’ai vraiment apprécié cette journée et j’ai pu me montrer aussi. J’ai pris un bon départ. Apparemment, je n’ai pas encore perdu cette manie", a commenté van Aert. "J’ai immédiatement vu un trou après le signal de départ et j’ai plongé dedans. Avec un parcours comme celui de Loenhout, il est très avantageux de partir devant. C’est pour cela que j’ai pu rouler un certain moment en tête. De cette façon, j’ai immédiatement rendu quelque chose à mes supporters".

"A l’entraînement, bien sûr, on peut réaliser beaucoup de choses mais en course, c’est autre chose. Dans la deuxième partie du cross, j’ai ressenti une douleur à la hanche. Les parties où nous avons dû descendre du vélo ont eu un impact sur ma hanche droite. Mais dans l’ensemble, tout va très bien. Je n’aurais jamais espéré décrocher une cinquième place lors de mon premier cross. Je peux être tout à fait satisfait."

"Je serai certainement présent à Gullegem et au championnat de Belgique. Après le National, nous évaluerons mon état de santé. Le championnat du monde en lui-même est aussi une belle course mais je ne veux y participer que si j’ai une chance de faire une belle prestation", a conclu Van Aert.