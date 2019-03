Titre et records pour les jeunes haltérophiles belges aux Mondiaux Juniors

Nina Sterckx est devenue Championne du Monde d'haltérophilie Juniors (U17) dans la catégorie jusque 55 kg, dimanche à Las Vegas. Elle est la première Belge à réaliser pareille performance. Nina Sterckx, 16 ans, a soulevé 79 kg à l'arraché et 96 kg à l'épaulé-jeté pour s'imposer avec un total de 175 kg.

Annelien Vandenabeele (-55 kg), 14 ans et plus jeune des participantes à Las Vegas, a battu trois records d'Europe U15 en moins de 55 kg. Avec un total de 148 kg (65kg à l'arraché et 83kg à l'épaulé-jeté), elle a même terminé dans le top 8 U17.

Vandenabeele et Sterckx, membres du Koninklijk Olympic Gent, sont entraînées par Tom Goegebuer, triple olympien (2008-2012-2016).