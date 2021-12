Thiam et Derwael en or, van Aert monstrueux au Mont Ventoux...quel a été votre moment sportif belge de l'année ?

Comme attendu, cette année sportive 2021 aura été riche en émotions côté belge. Des émotions, souvent positives, parfois un peu plus malheureuses, mais qui auront eu le mérite de tenir le fervent supporter belge en haleine. Tour de France, Euro, Jeux Olympiques, les grands rendez-vous auront été nombreux et passionnants cette année.

Et qui dit grand rendez-vous, dit performance de légende. Un à un, nos sportifs belges auront su se mettre sur leur 31 pour répondre aux attentes et résister à la pression pour ramener de très grands résultats. Mais lequel de ces résultats a été le plus marquant ? Le plus inattendu, le plus sensationnel ? C'est désormais à vous de jouer : Votez ci-dessous pour VOTRE moment sportif belge de 2021.