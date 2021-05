T-meeting Tilburg - Nafi Thiam remporte le saut en longueur pour sa rentrée: "Sur le bon chemin pour Tokyo"

Nafi Thiam a remporté le concours du saut en longueur lundi lors du T-meeting de Tilburg aux Pays-Bas avec un saut à 6m42, loin de son record personnel à 6m86.

Plus tôt lundi, Thiam avait également concouru sur le 100m haies avec un chrono de 13.68 pour le début de saison olympique. L'heptathlonienne avait remporté le titre de championne d'Europe en salle du pentathlon en mars dernier mais n'avait plus concouru en extérieur depuis octobre 2019.

"Cela fait longtemps et c'est logique que je cherche encore mes meilleures sensations", a précisé la Namuroise. "Je suis contente de mes résultats pour une première compétition. Je suis sur le bon chemin vers Tokyo."

Sur les haies, la championne olympique en titre de l'heptathlon est surtout revenue sur son départ. "J'étais bien partie mais il y a clairement encore du travail à faire dans la dernière ligne droite. Cela viendra en courant plus de courses." En ce qui concerne son saut en longueur, le vent lui a compliqué la tâche. "C'était très difficile dans ces conditions. Si le vent soufflait toujours dans la même direction, je pouvais ajuster mon élan, mais là, ça n'était pas possible."

Pour la suite de sa préparation pour les JO, Thiam a opté pour des compétitions près de son domicile et ne participera pas à des manches de la Diamond League. "J'ai dit à mon staff que je ne voulais pas prendre l'avion pour éviter des risques de contamination au coronavirus. Et puis, le saut en hauteur et le saut en longueur sont les seules disciplines dans lesquelles je peux concourir à la Diamond League. Alors je préfère une compétition comme aujourd'hui, où je peux participer à deux épreuves."