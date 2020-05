Special Olympics Belgium va organiser la 1ère édition virtuelle des Jeux Nationaux

Une journée au Special Olympics avec Manon, une gymnaste de 20 ans - Special Olympics - 02/06/2019 Ce week-end se tenait la 37e édition des Special Olympics, une compétition dédiée aux personnes souffrant d’un handicap mental. Pendant 4 jours, plus de 17.000 athlètes répartis dans plus de 20 disciplines se sont affrontés pour tenter de décrocher la médaille d’or. On en a profité pour suivre Manon, une gymnaste de 20 ans et son club du Fun Gym de Nivelles.