Si Mohamed Ketbi en argent à Naples, première médaille pour la Belgique

Le taekwondoïste belge Si Mohamed Ketbi a remporté la médaille d'argent en moins de 68 kg à l'Universiade d'été de Naples. Si Mohamed Ketbi, 12e mondial dans sa catégorie, apporte donc à la délégation belge sa première médaille à l'occasion du 8e jour de compétition, mardi en Italie.

Pour y parvenir, il a battu successivement le Japonais Ricardo Suzuki (31-11) en seizièmes, le Kazakhe Dias Kurmangazy (22-2) en huitièmes, le Géorgien Merab Shukakidze (14-8) en quarts et l'Arménien Sergey Vardazaryan (16-8) en demies. En finale, il s'est incliné 20-3 devant l'Iranien Mirhashem Hosseini, 11e mondial.

En athlétisme, Renée Eykens s'est qualifiée pour la finale du 800 mètres en se classant 2e de la 3e demie en 2:02.55, réalisant le meilleur chrono de sa saison. L'étudiante anversoise est toujours à la recherche de son minimum (2:00.60) pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre). Son record personnel est de 2:00.00 lors des JO de Rio en 2016.

Le trio belge masculin de fleuret, composé de Stef De Greef, Lucas Mottiat et Stef Van Campenhout, a terminé à la 8e place finale du tournoi par équipes. Après une victoire 45-39 contre les Etats-Unis au premier tour, la Belgique s'est inclinée 45-31 devant la Russie en quarts de finale.

Dans le tournoi du simple messieurs de tennis de table, Florent Cnudde est le seul Belge toujours en lice en simple. Mardi, il a successivement battu le Chilien Rodrigo Garcia (4-0) et le Canadien Bryan Ho (4-0) pour se hisser en huitièmes de finale, où il défiera mercredi le Chinois Ziyang Yu.

Valentin Pieraert a battu au 1er tour le Supuna Warusawithana 4-2 avant de prendre la porte suite à sa défaite 4-2 contre le Taïwanais Wang-Wei Peng.

Martin Allegro n'a pas non plus passé l'écueil du 2e tour. Après une victoire 4-1 contre le Coréen Seonghyeok Kang, il a été défait 4-1 par l'Allemand Florian Bluhm.

Thibault Darcis a lui été éliminé dès le premier tour, surclassé 4-0 par le Roumain Alexandru Manole.

En double, la paire Thibaut Darcis/Florian Cnudde s'est inclinée en huitièmes devant les Français Leo De Nodrest et Bastien Rembert sur le score de 3 sets à 1 alors que Martin Allegro/Valentin Pieraert ont d'abord battu les Sud-Coréens Hojun Lee et Seonghyeok Kang 3-0 avant de perdre 4-2 contre les Japonais Yusuke Sadamatsu et Yuma Tsuboi en quarts de finale.

Le matin en natation, Florine Gaspard a réussi le 18e chrono des séries du 50m brasse en 32.05 secondes et Juliette Dumont le 24e du 50m libre en 26.22 secondes. Aucune des deux n'est parvenue à se qualifier pour les demi-finales.