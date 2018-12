Sacrée pour la 9e fois, Delfine Persoon conserve son titre mondial WBC des légers

Delfine Persoon a conservé samedi son titre mondial WBC des légers (entre 57 et 60 kilos) à Aardoie en battant la Kenyane Judy Waguthii, 33 ans, par KO à la 10e reprise.

Delfine Persoon, 34 ans, défendait sa ceinture pour la huitième fois et engrange ainsi un 9e titre pour demeurer invaincue depuis 2010. Elle affiche un palmarès de 42 victoires à son actif, (dont 17 par KO après ce soir), pour une seule défaite. La Kenyane affichait elle un bilan de 16 victoires, 9 défaites et 4 nuls. L'affiche de la soirée présentait aussi un championnat de Belgique des welters entre Brice Bula Galo et Jean-Pierre Habimana. Bula Galo s'est imposé aux points.