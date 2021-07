Ryad Merhy conserve son titre de champion du monde WBA des lourds-légers

Ryad Mehry a conservé sa ceinture de champion du monde WBA des lourds-légers au stade Roi Baudouin ce samedi. Le boxeur a battu le Chinois Zhaoxin Zhang au bout de la 8e reprise sur un crochet du gauche.

Ryad Mehry défendait pour la première fois son titre de champion du monde WBA des lourds-légers ce samedi au Stade Roi Baudouin. Face à lui se trouvait le Chinois Zhaoxin Zhang, 25 ans. Plus petit mais plus puissant et précis que son adversaire le Belge prend vite le dessus dans ce combat.

Les attaques de Mehry touchent à plusieurs reprises le Chinois qui envoie le Chinois au tapis grâce à un enchaînement droite-gauche dans le troisième round alors qu’il reste 30 secondes dans celui-ci mais Zhang se relève. Le Belge continue à être offensif et le pousse dans les cordes et le touche à trois reprises au visage.

Le Belge prend son temps pour construire son combat mais est clairement au-dessus de son adversaire. Mais Zhang est coriace et encaisse bien les coups.

Le Belge essuie quelques coups pour la première fois dans la 6e reprise mais répond directement par un enchaînement le long des cordes.

A la 8e reprise, Ryad Mehry trouve l’ouverture sur un magnifique crochet du gauche. Le Chinois est au sol. Il se relève difficilement et veut continuer le combat mais l’arbitre met un terme au combat, Zhang n’est plus apte à boxer.

Ryad Mehry s’impose et conserve sa ceinture WBA des poids lourds-légers.