Rakels battue par Saive à la présidence du COIB: "C'est dommage pour le sport, les gens ne veulent pas d'un vent nouveau"

"Je trouve ça très dommage pour le sport, parce que j'avais présenté de très grands objectifs et je voulais aussi travailler très dur. Et avec l'expérience que j'ai engrangée dans ma propre entreprise, je pense que j'aurais aussi pu faire la différence. Jean-Michel Saive n'a pas établi d'objectifs, tout était assez vague. J'aurais donc imaginé que les gens voulaient aider le sport à avancer, mais ça n'a pas marché", a expliqué Heidi Rakels, visiblement déçue.

Juste après son élection au poste de président du COIB, Jean-Michel Saive s’est exprimé au micro de Thierry Luthers. "Je suis très content, très soulagé et très fier", a-t-il soufflé. "J’ai toujours essayé d’impliquer le plus possible les anciens athlètes dans les instances dirigeantes. Vu que j’ai tout le temps défendu cela, je suis cohérent avec ce que j’ai défendu. L’arrivée d’Heidi a redistribué les cartes (NDLR : elle s’est présentée début juillet juste avant la deadline). Il a fallu aller chercher la victoire qui aurait été différente si j’avais été seul. C’est une belle victoire et ça m’a permis de me rapprocher encore plus avec les fédérations. Je suis évidemment content mais ça n’a pas été évident." L’ancien n°1 mondial en tennis de table n’a pas caché une certaine émotion devant les caméras. "J’ai perdu mon père cette année-ci. J’ai pensé à lui évidemment. Je suis sûr qu’il aurait été extrêmement fier. Mes parents nous m’ont permis de faire du tennis de table. Ils nous ont guidés mon frère et moi… Et aujourd’hui, je me retrouve président du COIB. C’est assez incroyable pour un petit joueur de ping-pong au départ." Après ce passage émotion, Saive a exposé ses priorités en tant que président. "Je veux essayer d’être encore plus proche des athlètes et des fédérations. Je veux continuer le travail qui a été fait. Le parcours a été beau, les résultats sont là. Les échéances vont être très rapides. Les Jeux Olympiques d’hiver, c’est dans 5 mois. Paris, c’est dans moins de trois ans. J’espère rassembler au maximum les fédérations et les communautés pour faire avancer le sport vers le haut. C’est une responsabilité extrêmement importante mais j’ai relevé pas mal de défis dans ma vie et ici, je suis face à un nouveau challenge. Je vais donner toute mon énergie pour essayer de continuer à faire grandir le mouvement olympique belge."

Jean-Michel Saive nouveau président du COIB : "Assez incroyable pour un petit joueur de ping-pong... Juste après son élection au poste de président du COIB, Jean-Michel Saive s’est exprimé au micro de Thierry Luthers. "Je suis très content, très soulagé et très fier", a-t-il soufflé. "J’ai toujours essayé d’impliquer le plus possible les anciens athlètes dans les instances dirigeantes. Vu que j’ai tout le temps défendu cela, je suis cohérent avec ce que j’ai défendu. L’arrivée d’Heidi a redistribué les cartes (NDLR : elle s’est présentée début juillet juste avant la deadline). Il a fallu aller chercher la victoire qui aurait été différente si j’avais été seul. C’est une belle victoire et ça m’a permis de me rapprocher encore plus avec les fédérations. Je suis évidemment content mais ça n’a pas été évident." L’ancien n°1 mondial en tennis de table n’a pas caché une certaine émotion devant les caméras. "J’ai perdu mon père cette année-ci. J’ai pensé à lui évidemment. Je suis sûr qu’il aurait été extrêmement fier. Mes parents nous m’ont permis de faire du tennis de table. Ils nous ont guidés mon frère et moi… Et aujourd’hui, je me retrouve président du COIB. C’est assez incroyable pour un petit joueur de ping-pong au départ." Après ce passage émotion, Saive a exposé ses priorités en tant que président. "Je veux essayer d’être encore plus proche des athlètes et des fédérations. Je veux continuer le travail qui a été fait. Le parcours a été beau, les résultats sont là. Les échéances vont être très rapides. Les Jeux Olympiques d’hiver, c’est dans 5 mois. Paris, c’est dans moins de trois ans. J’espère rassembler au maximum les fédérations et les communautés pour faire avancer le sport vers le haut. C’est une responsabilité extrêmement importante mais j’ai relevé pas mal de défis dans ma vie et ici, je suis face à un nouveau challenge. Je vais donner toute mon énergie pour essayer de continuer à faire grandir le mouvement olympique belge."

Rakels craint que peu de choses évoluent dans le COIB. "Cela va continuer comme c'était. Mais en ce moment, le sport de haut niveau se concentre dans les communautés dans lesquelles on travaille de plus en plus dur. J'ai le sentiment que le COIB n'accompagne pas ce mouvement, et c'est bien dommage. Je voulais vraiment insuffler un vent nouveau, avec ces communautés. Mieux collaborer et mieux communiquer et avancer ensemble."

Rakels ne regrette pas de s'être présentée en tant que candidate à la présidence. "J'ai pu secouer l'arbre. Je pense avoir inspiré d'autres personnes avec mes objectifs. Cela avait donc bien du sens."

Rakels n'a cependant plus vraiment d'ambition dans le monde du sport. "Non, j'ai postulé trois fois et été rejetée trois fois. Je vais donc travailler à nouveau dans un autre monde", a-t-elle conclu.