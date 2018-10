Quentin Mahauden gagne la médaille d'or en karaté, la 9e de la Belgique à Buenos Aires

Quentin Mahauden a décroché la médaille d'or en karaté (kumite -68kg), lors de la dernière journée des Jeux Olympiques de la Jeunesse, jeudi à Buenos Aires.

Premier de sa poule après des victoires contre le Monténégrin Bojan Boskovic (2-0) et l'Italien Rosario Ruggiero (7-6), Quentin Mahauden, 17 ans, a battu le Kazakh Abilmansur Batyrgali (3-1) en demi-finales.

Le Rebecquois a ensuite battu de justesse (1-0) le Marocain Yassine Sekouri dans le combat pour la médaille d'or.

Le bilan de la Belgique s'élève à 9 médailles, deux en or, quatre en argent et trois en bronze. C'est le meilleur total des Belges aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Dimanche, l'athlète Maite Beernaert a décroché l'or au saut en longueur. Jules Vangeel (kayak sprint), Simon Morssinkhof (équitation saut d'obstacles par équipe), Badr Achab (taekwondo -73 kg) et l'équipe des garçons du 3X3 en basket se sont parés d'argent; Julien Carraggi (badminton par équipe mixte), Alessia Corrao (judo -63 kg) et Senna Roos (tir à l'arc, recurve) de bronze.

Ils étaient 32 athlètes belges à participer à cette troisième édition des JOJ de Buenos Aires.

Il y a quatre ans, la délégation belge à Nankin, en Chine, avait obtenu six médailles (argent pour Indra Craen (taekwondo) et Luka Van Den Keybus (gym artistique); Chloë Beaucarne (athlétisme), Jorre Verstaraeten (judo), Laura Roebben (taekwondo) et Si Mohamed Ketbi (taekwondo) en bronze). Lors de la première édition des JOJ, les Belges étaient revenus de Singapour en 2010 avec cinq médailles (deux en or : Lola Mansour (judo) et volley féminin; une en argent : Toma Nikiforov (judo); deux en bronze : Hermien Peters (kayak) et hockey masculin).