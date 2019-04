Plasschaert 3e en Laser Radial après la deuxième journée à Majorque

Emma Plasschaert occupe désormais la 3e place en Laser Radial, mardi à l'issue de la 2e journée de la 50e édition du Trophée Princesse Sofia. Dans ce premier grand rendez-vous européen de la saison de voile olympique, l'Ostendaise de 25 ans, première championne du monde belge de voile de l'histoire l'an dernier à Aarhus, a terminé 3e et 5e des deux régates du jour. La N.2 mondiale gagne une place au général et possède 10 points.

Maité Carlier (WS 27) est remonté de la 29e à la 20e place dans cette même classe, grâce à ses 12e et 6e places enlevées au large de Palma de Majorque.

La Danoise Anne-Marie Rindom, N.3 mondiale, continue de dominer l'épreuve. Elle a ajouté deux victoires à celles de lundi, à chaque fois dans les régates disputées par nos compatriotes. Avec son total de 3 points (le moins bon score n'est plus pris en compte), elle précède désormais la Suissesse Maud Jayet (WS 17) qui a fini 1e et 2e des deux régates disputées par l'autre partie des concurrentes et compte 6 points.

Wannes Van Laer (WS 27) a remporté mardi la 3e régate en Laser Standard. Le Bruxellois était ainsi remonté à la 20e place, mais sa 19e place dans l'ultime manche du jour, une place déjà obtenue dans la 2e régate, l'a renvoyé au 34e rang avec 34 points. William De Smedt (WS 35), disqualifié dans la 2e régate (départ anticipé), a ensuite obtenu les 14e et 8e positions. Il pointe au 38e rang (37 pts).

Isaura Maenhaut/Anouk Geurts ont progressé de la 63e à la 57e place du classement en 49erFX (dames) grâce à leurs 20e, 23e et 27e places obtenus dans les trois régates du jour en 49erFX (dames).

Resté à quai lundi, les 49er (messieurs) ont pu disputer leurs trois régates mardi. Yannick Lefebvre/Tom Pelsmaekers (WS 20) ont bouclé leurs parcours aux 3e, 12e et 6e rangs. Comme le moins bon résultat est retiré du classement, ils occupent la 11e place provisoire.

Le jeune véliplanchiste (RS:X) Thomas Broucke s'est aussi lancé mardi, après avoir été contraint au repos forcé lundi. Il pointe en 34e position, la 9e chez les U21, grâce à ses 41e, 22e et 36e places. Broucke prépare l'Euro de la semaine prochaine (7-13 avril) sur le même plan d'eau.

Le Trophée Princesse Sofia s'achève samedi par les Medal Races réservées aux dix premiers bateaux dans chaque catégorie.