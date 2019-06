Peters 7e du K1 1000m aux Jeux Européens, le duo Peters-Broekx 7e en K2 500m

Le kayakiste Artuur Peters a pris la 7e place, sur 9, de la finale A du K1 1.000 mètres, aux Jeux Européens, mercredi matin à Minsk en Biélorussie. Il a couvert la distance en 3:36.323 à plus de quatre secondes du podium. Le Hongrois Balint Kopasz s'est imposé en 3:30.936 devant le Portugais Fernando Pimenta (3:31.048) et le Bélarusse Aleh Yurenia (3:32.291).

Onzième des Jeux Olympiques de Rio en 2016 dans cette épreuve et champion du monde U23 sur ce même plan d'eau de Minsk la même année, le Limbourgeois de 22 ans avait pris la 6e place de sa série et la 2e de sa demi-finale en Biélorussie.

Hermien Peters et Lize Broekx se sont également classées 7es de la finale A de l'épreuve du kayak biplace (K2) sur 500 mètres. Déjà septièmes à la mi-course, elles n'ont pas réussi à remonter au classement dans la seconde moitié de ce sprint. Elles ont signé le temps de 1:44.826.

Les Biélorusses Maryna Litvinchuk et Volha Khudzenka se sont imposées en 1:40.888 devant les Hongroises Anna Karasz et Danuta Kozak (1:42.526). Les Russes Kira Stepanova et Anastasia Panchenko sont montées sur la 3e marche du podium (1:43.358).

Hermien Peters, 24 ans, et Lize Broekx, 27 ans, avaient pris la 2e place de la première manche de la Coupe du monde, il y a juste un mois à Poznan en Pologne, le meilleur résultat de leur carrière commune à ce jour.