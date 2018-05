Peter Genyn bat le record du monde du 100 mètres en chaise roulante

Peter Genyn, 41 ans, a établi un nouveau record du monde du 100 mètres en chaise roulante dans sa classe de handicap (T51) mardi à Bruges lors meeting Julien Saelens. Il a couvert la distance en 20.41. Le précédent record, 20.47, avait été réalisé en juin 2015 à Arbon, en Suisse, par le Finlandais Toni Piispanen.

"Avec les Jeux de Tokyo en tête, je suis très content de ce temps", a expliqué Peter Genyn à l'issue de sa course. "Je suis sûr que Toni (Piispanen, ndlr) n'a pas dit son dernier mot, mais c'est la preuve qu'on est sur le bon chemin. Ma technique s'est améliorée et ma vitesse n'a jamais été aussi élevée."

Peter Genyn prendra part cet été aux Championnats d'Europe qui se dérouleront à Berlin. Il y disputera le 100m et le 200m. Champion paralympique et du monde en titre sur 100m et 400m, Peter Genyn détenait déjà le record du monde du 200m (36.62) et du 400m (1:18.09).