Paul Hegge, premier belge au sommet du K2, de retour en Belgique

Le 21 juillet, Paul Hegge est devenu le premier belge à atteindre le sommet du K2, le 2e plus haut sommet de la planète. Une montagne qui culmine à 8611 mètres d'altitude à la frontière entre le Pakistan et la Chine.

Un sommet connu pour sa très forte dangerosité. Jusqu'il y a peu, 25% des grimpeurs qui en tentaient l'ascension y perdaient la vie. Mais Paul Hegge, qui faisait partie d'une expédition internationale, est parvenu à la dompter et accroche ainsi un 3e sommet de plus de 8000 mètres (la planète en compte 14) à son impressionnant palmarès après avoir gravi le Gasherbrum et l'Everest ces dernières années.