Pas de victoire pour le Belge Augustin Wambersie dans la régate Oxford-Cambridge

James Cracknell, 46 ans, double champion olympique du quatre sans barreur, est devenu le plus vieux rameur universitaire vainqueur de la célèbre régate Oxford - Cambridge, dimanche sur la Tamise. C'est en effet le bateau de Cambridge qui a franchi en premier la ligne d'arrivée au terme des 6,8 kilomètres de la course entre les districts de Putney et Mortlake, avec une longueur et 2 secondes d'avance sur celui d'Oxford.

Deux fois plus âgé que ses équipiers bleu clairs (Light Blues), Cracknell, qui a repris des études pour passer un master de philosophie, a ainsi ajouté une ligne inédite à son palmarès.

Celui-ci comprenait déjà deux médailles d'or olympiques remportées en 2000 à Sydney, et en 2004 à Athènes, et six titres mondiaux.

C'était la 165e édition de la mythique épreuve créée en 1829.

Un Belge y a pour la première fois participé. Mais le Brabançon wallon de Chaumont-Gistoux Augustin Wambersie, 23 ans, "chef de nage" (qui donne la cadence face au barreur) n'a pas été en mesure d'offrir une 82e victoire aux bleu foncés (Dark Blues) d'Oxford.

Cambridge, dont c'est le 84 succès dans la "Boat Race", l'a emporté en 16:57, un excellent temps.

Les dames de Cambridge ont également gagné, de 5 longueurs, pour la troisième année consécutive, en 18:47. Elles mènent 44 à 30.