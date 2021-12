Open d’Ecosse de snooker : Luca Brecel écarte Anthony McGill 6-1 et rejoint John Higgins en finale

Luca Brecel (WS-18) s’est qualifié pour la finale de l’Open d’Écosse de snooker dans la ville galloise de Llandudno. Samedi soir, le Limbourgeois de 26 ans n’a pas laissé l’ombre d’une chance au 15e mondial l’Écossais Anthony McGill (WS-15) qu’il a dominé 6-1 en demi-finale. Dimanche, Brecel affrontera l’Écossais John Higgins (WS-7), 46 ans, dans la quatrième finale d’un tournoi de classement de sa carrière. Elle sera disputée au meilleur des 17 frames. Higgins a dominé l’Anglais Ronnie O’Sullivan (WS-3) 6-1 dans la première demi-finale.

"The Belgian Bullet" a débuté la rencontre par un break de 96contre McGill et a pris une avance de 4-0 avant la pause. Ce fut même 5-0 avant que McGill ne sauve l’honneur. A 5-1, l'Écossais semblait parti pour réduire le score mais une nouvelle erreur de sa part a été mise à profit par Brecel pour conclure.

C’est la deuxième finale consécutive de Luca Brecel dans un tournoi de classement. La semaine dernière, il s’était incliné dans le UK Championship joué à York, 10-5 face au Chinois Zhao Xintong (WS-9).

Higgins a déjà remporté l’Open d’Écosse en 1995 et 1996, et été finaliste en 1998 et 2016. Au total, "The Wizard of Wishaw" compte 31 succès dans des tournois de classement à son actif. Seuls O’Sullivan (37) et Stephen Hendry (36) ont fait mieux. Brecel n’a qu’une seule victoire à son palmarès : le Championnat de Chine en 2017.

Brecel a joué à cinq reprises contre Higgins auparavant et n’a pu battre le quadruple champion du monde qu’une seule fois. En 2018, il lui a infligé une défaite 3-0 en Championship League. Cette saison, les deux hommes se sont affrontés en seizièmes de finale de l’Open d’Irlande du Nord à Belfast au mois d’octobre. Higgins avait gagné 4-2.

Le vainqueur du tournoi empochera 70.000 livres (82.000 euros) dimanche et le finaliste en recevra 30.000 (35.000 euros). Brecel est certain de grimper à la 17e place mondiale. S’il gagne le tournoi, il sera le nouveau N.15. Son meilleur classement à ce jour est la onzième place, fin 2017 et début 2018. Higgins est lui assuré de devenir N.6 mondial. Le champion du monde Mark Selby reste numéro 1, devant Judd Trump et O’Sullivan.