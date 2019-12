Objectif Paris 2024 et nouveau projet pour les Red Panthers, sans Jill Boon et Emilie Sinia

Après la non-qualification des Red Panthers pour les Jeux de Tokyo, il était temps d’évaluer le travail fourni depuis quatre ans. l’ARBH a donc décidé de se tourner vers la qualification des JO de Paris en 2024 avec la création de la meilleure équipe possible pour atteindre cet objectif. Dans ce sens, le coach déjà en place Niels Thijssen continuera en tant que coach principal.

S’il y a une réorganisation dans le staff, il y en a aussi par rapport aux joueuses. Et la fédération à décider de frapper fort en ne reprenant plus les deux joueuses cadres, Jill Boon et Emilie Sinia, avec comme justification de leurs âges avancés lors des JO (respectivement 37 et 39 ans à l’échéance " Paris 2024 ").

"La déception de la non-qualification est encore fraîche et ce sera probablement encore dur pendant un certain temps pour chacun de nous. Mais néanmoins, la seule façon de faire honneur à ce fantastique programme féminin, est de rebondir. Suite à l’analyse minutieuse qui a été faite, la fédération veut travailler à la construction de l’équipe qui se qualifiera pour les JO de Paris en 2024. Il est temps maintenant de regarder à nouveau en avant. Je crois fermement dans la vision d’avenir que les dirigeants de la fédération ont pour le programme féminin. Je les remercie pour leur confiance et plus que jamais j’ai foi en les athlètes qui essayeront d’atteindre ces objectifs", a déclaré le coach Niels Thijssen sur le nouveau projet Paris 2024.

Et d’ajouter sur les carrières de Jill et Emilie : "Le temps qui nous est imparti pour commencer à construire l’équipe en vue de Paris, nous a également guidé en tant que staff, dans la façon dont nous avons choisi d’avancer. Nous voulons démarrer un nouveau chapitre, avec un nouveau groupe. La décision de mettre un terme à deux carrières exceptionnelles, de deux joueuses et deux individus hors pair, a été extrêmement difficile à prendre. Je ne peux assez mettre en exergue tout ce que Milou et Jill ont apporté au programme, au développement des Red Panthers et au développement du hockey féminin en général. La décision rationnelle d’avancer avec un groupe différent, n’enlève rien au leadership, aux qualités et à la détermination qu’elles ont mis à disposition de l’équipe pendant tant d’années. Nous allons continuer maintenant avec un nouveau groupe, avec un leadership enthousiaste, des qualités athlétiques et un talent exceptionnel. Il est temps d’écrire les prochains chapitres de l’histoire des Red Panthers. "