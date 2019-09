Nouveau dialogue de sourds entre la fédération belge d'athlétisme et les athlètes

Il est passé 13h35 ce mardi quand Robin Vanderbemden a enfin obtenu, sur insistance de son coach auprès des responsables de la LBFA (l’aile francophone de la fédération d’athlétisme), la confirmation officielle de sa présence dans le relais 4X400 mètres qui défendra les couleurs de la Belgique dans quelques jours à Doha. Treize longues heures donc après que la LRBA (la Ligue Royale Belge) ait officiellement entériné la sélection qui se rendra au Qatar la semaine prochaine pour les championnats du monde d’athlétisme.



Samedi, on lui avait pourtant notifié qu’il ne serait pas du voyage au motif que malgré sa forme actuelle, il n’avait pas disputé de 400 mètres en individuel (un choix assumé pour tenter de décrocher sa qualification sur 200 mètres) et qu’il ne respectait donc pas tous les critères (critères instaurés à l’époque à la demande même des athlètes et de leur staff dont Robin et son coach François Gourmet précise-t-on du côté de la fédération).



La fédération forçait donc Jacques Borlée, le coach, à sélectionner Alexander Doom, nettement moins rapide et expérimenté que Robin. Entre samedi et mardi, le sprinter sérésien a donc vécu 72 heures d’ascenseur émotionnel. Mais il s’est surtout confronté à un silence total de la part de la fédération. Ni Robin, ni son coach n’ont réussi à savoir ce qu’il en était réellement de leur sort pendant près de trois jours.

On a changé d’avis

Du côté de la fédération, on a donc rétro pédalé et on reconnaît avoir cédé à la pression "dans l’intérêt du sport". En coulisses, on sait que les téléphones ont chauffé : entre l’ADEPS, le COIB, le Bloso, le cabinet du ministre des sports… Mais la LRBA insiste. Son responsable du haut niveau a rappelé à Robin et à son coach il y a quelques semaines qu’il ne répondait pas au critère interne (d’avoir disputé un 400 mètres en individuel) et qu’il se mettait dès lors en danger. Ce à quoi la fédération se serait vue répondre "On verra bien, on prend le risque !"

Une fédération qui, en octroyant cette dérogation, s’expose aussi à un recours juridique d’athlètes qui auraient répondu aux critères internes et qui souhaiteraient légitimement faire respecter le règlement.

Force est en tout cas de constater que les relations entre les athlètes et leurs dirigeants sont encore loin d’être au beau fixe. Et que des efforts de communication et de transparence doivent être entrepris de part et d’autre. Tout comme la mise en place de la très attendue commission des athlètes. Pour éviter de nouvelles pertes de temps et d’énergie inutiles.